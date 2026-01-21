ABD'de DOGE çalışanının bir siyasi grupla veri paylaşımı yaptığı iddiası
ABD Adalet Bakanlığının mahkemeye sunduğu dosyada, iş insanı Elon Musk'ın daha önce görev aldığı DOGE çalışanlarından birinin, siyasi bir grup ile Sosyal Güvenlik verilerinin paylaşılmasını öngören bir anlaşma yaptığı iddia edildi.
Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanlığının mahkemeye sunduğu dosyada, Sosyal Güvenlik İdaresinin (SSA) bir Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı ile ismi paylaşılmayan siyasi bir grup arasında gizli bir anlaşma yapıldığını tespit ettiği belirtildi.
Dosyaya göre, anlaşmada bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla Sosyal Güvenlik verilerinin paylaşılması öngörüldü.
SSA, anlaşmadan Kasım 2025'te haberdar olduğunu, federal kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan Hatch Yasası'nın olası ihlalleri nedeniyle konuyu Özel Yetkili Savcılığa bildirdiğini ancak verilerin aktarıldığına ilişkin henüz somut kanıt bulunmadığını kaydetti.
SSA'da görev yapan bir DOGE çalışanı, Mart 2025 başında yaklaşık 1000 kişiye ait kişisel bilgileri içeren şifrelenmiş bir dosyayı DOGE'deki diğer çalışanlara e-posta ile gönderdi ancak SSA'daki bilgi işlem müdürü dosyaya erişemedi.
SSA, söz konusu veri paylaşımından yakın zamana kadar haberdar olmadığını, ayrıca hangi verilerin paylaşıldığının henüz tespit edilemediğini belirtti.
Haberde, bu gelişme, Donald Trump yönetiminin ilk kez bir mahkeme dosyasında DOGE üyelerinin kurum yetkililerinin bilgisi dışında Sosyal Güvenlik verilerine erişip bunları paylaştığını kabul etmesi olarak değerlendirildi.
"DOGE'nin hassas verilere erişim" tartışması
Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat 2025'te DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.
Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, 21 Mart 2025'te DOGE'nin SSA tarafından muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.
ABD Maryland Federal Yargıcı Deborah Boardman da 24 Mart 2025'te DOGE'nin, milyonlarca kişinin Personel Yönetim Ofisi (OPM), Eğitim Bakanlığı ve Hazine Bakanlığınca muhafaza edilen bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.