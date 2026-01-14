Dolar
43.17
Euro
50.34
Altın
4,636.72
ETH/USDT
3,296.60
BTC/USDT
94,890.00
BIST 100
12,415.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'da kadının öldürülmesine dair insan hakları ihlali soruşturmasına gerek görmedi

ABD Adalet Bakanlığının, Minnesota'da ABD vatandaşı bir kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince öldürülmesiyle ilgili olarak "insan hakları ihlali" soruşturması açılmasına dair "gerekçe görmediği" belirtildi.

Damla Delialioğlu  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'da kadının öldürülmesine dair insan hakları ihlali soruşturmasına gerek görmedi

Ankara

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu ABD vatandaşı kadının hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, yaptığı açıklamada, "olaya ilişkin insan hakları soruşturmasının yürütülmesini gerektirecek bir dayanak bulunmadığını" belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press (AP) ajansına konuşan iki kişi, Bakanlığın Sivil Haklar Birimi'nde görev yapan avukatların, Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) yürütülen soruşturmada şimdilik rol üstlenmeyeceklerine dair geçen hafta bilgilendirildiklerini ileri sürdü.

Daha önceki yönetimlerde federal personelin sivillere ateş açması durumu "insan hakları ihlali" kapsamında soruşturulurken, bu olayda Adalet Bakanlığına bağlı Sivil Haklar Birimi'ndeki avukatların bu soruşturmaya dahil edilmemesine yönelik karar tartışılıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICEmemurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICEpolisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan 18-19 Ocak'ta İstanbul için karla karışık yağmur beklentisi
Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor
Yarın Miraç Kandili
İstanbul'da gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bazı düzenlemeler yapıldı
Yuvacık ve Gölköy barajlarında su seviyesi son yağışlarla yükseldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'da kadının öldürülmesine dair insan hakları ihlali soruşturmasına gerek görmedi

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'da kadının öldürülmesine dair insan hakları ihlali soruşturmasına gerek görmedi

Minnesota, ICE yetkililerinin konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, ICE yetkilisinin bir kadını öldürmesini protesto etti

ABD'de ICE karşıtı protestoların sürdüğü Minneapolis'te ek federal personel konuşlandırılacak

ABD'de ICE karşıtı protestoların sürdüğü Minneapolis'te ek federal personel konuşlandırılacak
Fed Başkanı Powell, ABD Adalet Bakanlığından "cezai iddianame" tehdidi aldığını açıkladı

Fed Başkanı Powell, ABD Adalet Bakanlığından "cezai iddianame" tehdidi aldığını açıkladı
WSJ, ABD'de bir kadını öldüren ICE polislerinin sivil araca ateş açtığı 13 olay tespit etti

WSJ, ABD'de bir kadını öldüren ICE polislerinin sivil araca ateş açtığı 13 olay tespit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet