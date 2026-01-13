Dolar
43.15
Euro
50.34
Altın
4,580.82
ETH/USDT
3,137.20
BTC/USDT
92,280.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borsa İstanbul’da Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş için halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Minnesota, ICE yetkililerinin konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

ABD'nin Minnesota eyaleti, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin bir vatandaşı vurarak öldürmesinin ardından yüzlerce görevlinin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Dilara Karataş  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Minnesota, ICE yetkililerinin konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

Ankara

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından ICE operasyonları nedeniyle Minneapolis ve St. Paul kentleri adına ABD Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin eyalette çocuk bakım fonlarına yönelik yürütülen federal soruşturma sonrası bu fonu dondurduğu ve ICE yetkililerini bölgeye sevk ettiği ancak "operasyonun dolandırıcılıkla mücadele amacıyla" açıklandığı haliyle gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, davalılar arasında gösterildi.

Illinois de aynı gerekçelerle Trump yönetimine dava açtı

Minnesota Başsavcısı Ellison, düzenlediği basın toplantısında, Minnesota'nın çeşitliliği, demokratik yapısı ve federal yönetimle görüş ayrılıkları nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

Bunun, Anayasa ve federal yasaların ihlali olduğunu söyleyen Ellison, ICE görevlilerinin konuşlandırılmasını "federal işgal" olarak nitelendirdi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de kentte yüzlerce ICE ajanının bulunduğunu hatırlatarak bu kadar fazla yetkilinin konuşlandırılmasının "orantısız" olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin ise davaya tepki göstererek federal yönetimin tutumunu savundu.

Illinois eyaleti Başsavcısı Kwame Raoul de Trump yönetimine dava açarak ICE'ın "yasa dışı ve tehlikeli yöntemler" kullandığını belirtti.

Noem, ICE birimlerine karşı protestoların sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, yüzlerce ek federal personelin konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Minnesota, ICE yetkililerinin konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi

Çin'den ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki

Çin'den ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki
ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı

ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet