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Dünya

ABD'de denetim firmalarının kripto para şirketleri için yaptığı çalışmalara yönelik inceleme artıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), denetim firmalarının kripto para şirketleri için yaptığı çalışmaların incelemesini artırdığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 22.12.2022
ABD'de denetim firmalarının kripto para şirketleri için yaptığı çalışmalara yönelik inceleme artıyor

Washington

SEC Yetkilisi Paul Munter, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, kripto para şirketlerinin denetim firmalarından gelen raporların yakından incelendiğini aktardı.

SEC'in denetim firmalarına etkili bir uyarı gönderdiğini ve yatırımcıları alarma geçirdiğini belirten Munter, yatırımcıları, kripto para şirketleri tarafından öne sürülen bazı iddialara karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını kaydetti.

Munter, özellikle kripto para şirketlerinin müşterilerin fonlarını karşılamak için yeterli varlığa sahip olduğunu göstermeyi amaçlayan rezerv kanıtları konusunda endişeli olduklarını belirterek şirketlerin kripto borsası FTX'in çöküşünden korkan müşterilere güvence vermeye çalışmak için denetim firmalarının güvenilirliğini kullanarak son dönemde bu raporları hazırlama telaşına girdiğini aktardı.

SEC yetkilisi, yatırımcıların bir kripto para şirketinin bir denetim firmasından rezerv kanıtı aldığını söylemesine çok fazla güvenmemesi gerektiğini vurguladı.

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