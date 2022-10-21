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Dünya

ABD'de 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermek üzere celp kararı çıkardı.

Mücahit Oktay   | 21.10.2022
ABD'de 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırdı

New York

Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının "temel sebebi" olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Dokuz üyeli Tomite, Trump'ın avukatlarına, 14 Kasım'a kadar eski başkanın yeminli ifadesiyle birlikte, kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulundu.

Komite Başkanı Bennie Thompson ve Başkan Yardımcısı Liz Cheney imzalı mektupta, "Eski bir Başkan için mahkeme celbinin önemli ve tarihi bir eylem olduğunun farkındayız. Bu eylemi hafife almıyoruz." ifadesi yer aldı.

Komite, eski ABD Başkanı Trump'ı ifadeye çağırmıştı

6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarını araştırmak için Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim oturumunda eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırmıştı.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağrılmasına yönelik teklife "evet" oyu vermiş, Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." demişti.

Trump'ın Temsilciler Meclisi Özel Komitesine ifadeye çağrılmasının, eski başkan için yeni bir hukuki savaş anlamına gelebileceği, söz konusu celbi engellemek için mahkemeye başvuracağı değerlendirmesi yapılıyor.

Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor.

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