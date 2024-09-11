Dolar
34.00
Euro
37.49
Altın
2,517.72
ETH/USDT
2,338.60
BTC/USDT
56,977.00
BIST 100
9,419.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kabrini ziyareti sonrası Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 'MeeTürkItaly' başlıklı panelde soruları cevaplıyorlar.
logo
Dünya

ABD'de 42 başsavcı, sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması için Kongre'ye çağrı yaptı

ABD'de 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'den sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığına etkisi hakkında bu platformlara uyarı koyulması çağrısında bulundu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
ABD'de 42 başsavcı, sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması için Kongre'ye çağrı yaptı

İstanbul

Washington Post gazetesinin haberine göre, başsavcılar, ABD Kongresine gönderdikleri mektupta, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına olası tehditlerine karşı uyarıların olması gerektiğini belirtti.

Aralarında New York, California, Colorado ve Kentucky gibi eyaletlerin olduğu 42 eyaletin başsavcısı, sosyal medya platformlarında çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek içeriklerin bulunduğuna dair uyarıların koyulmasının "gençlerin zarar görme riskini azaltmaya yönelik önemli bir adım" olacağı görüşünü dile getirdi.

Mektupta ayrıca, talep edilen uyarıların yalnızca sosyal medya platformlarının gençler için oluşturduğu riskleri vurgulamakla kalmayacağı "aynı zamanda bu platformların gözetimine yönelik dikkat, araştırma ve yatırımları teşvik etmeye yönelik diğer çabaları da destekleyeceği" belirtildi.

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy, New York Times gazetesi için kaleme aldığı 17 Haziran tarihli yazısında, federal kanun koyucuları "gençlerde önemli ruh sağlığı zararlarına yol açan sosyal medya platformlarına" uyarı koymaya çağırmıştı.

Tütün mamullerine koyulan uyarıları örnek gösteren ve bu tür uyarı metinlerinin işe yaradığını belirten Murthy, uyarı metninin ebeveyn ve gençlere sosyal medyanın güvenli olduğunun kanıtlanmadığını hatırlatacağına işaret etmişti.

Teknoloji şirketlerini zorbalık, uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel istismar gibi çocuklara yönelik zararları önlemek için "makul" adımlar atmaya zorlayan ve çocukların çevrimiçi verilerine yönelik mevcut korumaları genişletecek yasa temmuzda ABD Senatosu'ndan geçmişti.

ABD'de bazı eyaletler, çocukların sosyal medya sitelerine erişimini sınırlandırmak ya da şirketleri genç kullanıcılara yönelik muhtemel riskleri önlemeye zorlamak için bir dizi yasa tasarısını kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerin yargılanmasına devam edildi
Bakan Tekin: Bu eğitim öğretim yılında bazı yenilikleri hayata geçirdik
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarda bulundu

Benzer haberler

Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay

Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay

ABD'de 42 başsavcı, sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması için Kongre'ye çağrı yaptı

İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı
İtalya'da çocukların cep telefonu ve sosyal medyayı kullanmalarının yasaklanması tartışılıyor

İtalya'da çocukların cep telefonu ve sosyal medyayı kullanmalarının yasaklanması tartışılıyor
CNN: Trump-Harris münazarasını izleyenlerin çoğunluğu Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor

CNN: Trump-Harris münazarasını izleyenlerin çoğunluğu Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet