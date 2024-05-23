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Dünya

ABD'de 3 üniversitenin rektörü Kongre'de öğrenci protestolarına dair ifade verecek

ABD'de Illinois eyaletindeki Northwestern, Los Angeles kentindeki California ve New Jersey eyaletindeki Rutgers üniversitelerinin rektörleri, Filistin'e destek için düzenlenen protestolardaki tutumlarına dair Kongre'de ifade verecek.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
ABD'de 3 üniversitenin rektörü Kongre'de öğrenci protestolarına dair ifade verecek

İstanbul

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunun sosyal medya platformu X'teki hesabından, söz konusu üniversitelerin rektörlerinin bugün Kongre'de ifade vereceği açıklandı.

Açıklamada, "Komisyon, Northwestern Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Rutgers Üniversitesinden yasa dışı antisemitik kamplar için ve Yahudi öğrencileri korumadaki başarısızlıklarından dolayı hesap soracaktır." ifadesine yer verildi.

Komisyon Başkanı Virgina Foxx, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Filistin'e destek için toplanan öğrencilerle görüştükleri için üniversite yönetimlerini eleştirdi.

Foxx, "samimiyetsiz ve omurgasız" şeklinde nitelendirdiği üniversite yöneticilerinin, "Yahudi öğrencilere karşı görevlerini ihmal ettiklerini" öne sürdü.

Virgina Foxx, komisyonun buna "müsamaha göstermeyeceğini" belirtti.

Northwestern, California ve Rutgers üniversitelerindeki olaylar

Northwestern'de yönetim, üniversitenin yatırımları konusunda öğrenci, öğretim üyesi ve personel görüşlerinin de alınacağı danışma komitesini yeniden kurmayı kabul etmiş, İsrail ile bağlantılı finansal varlıklarıyla ilgili soruları yanıtlayacağını taahhüt etmişti.

Rutgers yönetimi de Filistin'e destek kampının dağıtılması karşılığında, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını geri çekme" taleplerini konuşmak üzere 5 öğrenci temsilcisiyle görüşeceğini açıklamıştı.

UCLA da ise eyalet polisi, Gazze ile dayanışma kampını dağıtmaya çalışırken, İsrail yanlısı bir grup da öğrencilere saldırmış, devam eden olaylarda yaklaşık 200 Filistin destekçisi öğrenci gözaltına alınmıştı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere okulun devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüs bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Bu gösteriler, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılmıştı.

Bazı üniversiteler, gösteri düzenleyen öğrencilerin taleplerini kabul ederken, bazıları da polisten yardım alarak öğrencilere müdahalelerde bulunmuştu.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

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