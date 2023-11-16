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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti

ABD Temsilciler Meclisinin 24 Demokrat üyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı "derin endişelerini" vurgulayarak, ABD Başkanı Joe Biden'ı "ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti.

Dildar Baykan Atalay  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti

Ankara

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de "çok ciddi insan hakları ihlalleri" olduğuna dikkati çekti.

Çatışmaların hemen durmaması halinde daha çok sivilin yaşamını yitireceği belirtilen mektupta, ayrıca bu durumda ABD'nin Orta Doğu'da silahlı gruplarla çatışmaya sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Mektupta, çocuk haklarına işaret edilerek, bir silahlı çatışmadaki tüm tarafların çocukları koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

ABD'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların sahadaki etkisinin çok az olduğuna değinilen mektupta, "Bir an önce çatışmaların ve bombardımanların durmasını ve Filistinli sivillere ihtiyaç duydukları yardımın ulaştırılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail-Filistin çatışmasında askeri bir çözüm olmadığına işaret edilen mektupta, Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı net tutum sergilemeye davet edildi.

Mektupta, "Başkanın açık bir stratejik planı olmadığını göz önüne alarak, bir ateşkes yoluyla bölgedeki gerginliğin azaltılması için daha çok çaba harcanması ve uluslararası insani yardım kuruluşları dahil bölgedeki aktörlerle daha çok iletişim içinde olunmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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