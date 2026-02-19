Dolar
43.77
Euro
51.78
Altın
5,013.88
ETH/USDT
1,967.90
BTC/USDT
66,878.00
BIST 100
14,129.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Dünya

ABD'de 13 eyalet, temiz enerjiye ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptal eden Trump yönetiminden davacı

ABD'de California başta olmak üzere 13 eyalet, temiz enerji projeleri için ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibelerin iptali nedeniyle Donald Trump yönetimine dava açtı.

Aynur Şeyma Asan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
ABD'de 13 eyalet, temiz enerjiye ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptal eden Trump yönetiminden davacı

Ankara

California Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptalinin "kanun dışı" olduğu, bu adımın 200 bini aşkın kişinin istihdam olanağını tehdit ettiği ve her yıl sağlık hizmeti maliyetinden yaklaşık 3 milyar dolarlık tasarruf imkanı sağlayacak projeleri baltaladığı savunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvuruda Kongrede çoğunluğun onayladığı, yenilenebilir temiz hidrojen enerji sistemleri projesi için 1,2 milyar dolarlık federal hibe ile başka bir programa ayrılan 4 milyon dolarlık fonun iptalinin, anayasadaki güçler ayrılığını ihlal ettiği belirtiliyor.

Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletlerinin de başvuruda imzası bulunuyor.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı yazılı açıklamada "Trump'ın geleceğimizi en büyük bağışçılarına satmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hibelerin iptaliyle Trump yönetiminin Kongreye karşı geldiğini ve 200 bini aşkın kişinin istihdamını tehlikeye attığını belirten Newsom, Washington yönetiminin küresel temiz enerji yarışını "Çin'e bıraktığını" savundu.

Mahkeme, hibe iptallerini "yasa dışı" bulmuştu

Trump'ın hibe iptali kararının, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediği belirtilen 16 eyalette yürütülen temiz enerji projelerini kapsadığı belirtiliyor.

Kesintiler kapsamında hidrojen teknolojisi ve üretiminin hızlandırılmasını amaçlayan California'daki hidrojen merkezi için ayrılan 1,2 milyar dolarlık fonun iptal edildiği, Texas'taki hidrojen projesi ile West Virginia, Ohio ve Pennsylvania’yı içeren 3 eyaletli projenin ise kesintilerden muaf tutulduğu kaydediliyor.

ABD'de yargıç, 13 Ocak'ta Trump yönetiminin, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Harris'i destekleyen eyaletlerdeki temiz enerji projeleri için ayrılan yaklaşık 7,6 milyar dolarlık hibe desteğini iptal etmesinin "yasa dışı" olduğuna karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır kabak meftunesi
"Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması"nda gençler bu kez "Başkent Ankara" için yarışacak
Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor
Şehit yakınları ve gaziler 81 ildeki "Büyük Aile Sofraları"nda buluşacak
Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de 13 eyalet, temiz enerjiye ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptal eden Trump yönetiminden davacı

ABD'de 13 eyalet, temiz enerjiye ayrılan 1,2 milyar dolarlık hibeleri iptal eden Trump yönetiminden davacı

Küresel piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler risk iştahını destekliyor

ABD ordusunun İran'a saldırıya hazır olduğu ancak Trump'ın karar vermediği öne sürüldü

Axios: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro'nun torunuyla görüşüyor

Axios: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski Devlet Başkanı Castro'nun torunuyla görüşüyor
WSJ: ABD, Suriye'de kalan tüm askerlerini çekmeye hazırlanıyor

WSJ: ABD, Suriye'de kalan tüm askerlerini çekmeye hazırlanıyor
Putin'in temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet