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Dünya

ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor

Suriye'ye insani yardımlar üzerindeki yaptırımların ilk etapta 6 aylığına hafifletileceği ancak yönetim üzerindeki diğer yaptırımların devam edeceği öne sürüldü.

Hakan Çopur  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor

Washington

ABD yönetiminin, Suriye'deki geçiş sürecine destek olmak amacıyla bu ülkeye uygulanan insani yardımlar üzerindeki yaptırımları ilk etapta 6 aylığına hafifleteceğini açıklayacağı bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Suriye yaptırımlarını kısmen hafifleteceği açıklamasını yapacak.

ABD yönetimi, halen ABD'nin terör listesinde olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülük ettiği geçiş sürecine "temkinli" yaklaşırken aynı zamanda Suriye'deki sürece desteğini göstermek için bu ülkeye yönelik insani yardımlar üzerindeki yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor.

İnsani yardımlar üzerindeki yaptırımları hafifletecek olan Biden yönetimi, Şam yönetimine yönelik daha önce getirdiği diğer yaptırımları ise yürürlükte tutmaya devam edecek.

ABD'li yetkililer, yaptırımların ilk etapta 6 ay boyunca hafifletileceğini ve bu süreçte ülkedeki gidişatın takip edileceğini belirtti.

WSJ'ye konuyu değerlendiren yetkililer, hafta sonu ABD Hazine Bakanlığının, Suriye'ye su, elektrik ve diğer insani yardım malzemelerini temin edecek bazı firma ve gruplara "muafiyet" tanıyan yetki belgeleri verdiğini bildirdi.

ABD yönetimi, daha önce HTŞ lideri Ahmed eş-Şera için konulan 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdığını açıklamıştı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kapsayan Sezar Koruma Yasası kısa süre önce Kongrede kabul edilen ve ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşan savunma bütçesiyle 2029 yılına kadar 5 yıl daha uzatılmıştı.

Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası

Adını Beşşar Esed rejimi muhaliflerinin tutulduğu hapishanelerdeki işkenceleri belgeleyen Suriyeli fotoğrafçıdan alan ve Aralık 2019'da ABD Kongresinde kabul edilerek 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren Sezar Yasası, Suriye'deki sivillere yönelik savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu kişi ve kurumlara yönelik mali baskıları artırmak amacıyla çıkarıldı.

Suriye'deki rejim güçlerini destekleyerek ülkedeki savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilişkilendirilen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar getiren bu yasa, Esed'in yanı sıra devlet yetkilileri, güvenlik güçleri, iş insanları ve rejime yakın olup savaş suçları işlediği iddia edilen kişileri kapsıyor.

Sezar Yasası'na göre, Esed, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle doğrudan yaptırım uygulanan ilk kişi olarak listeleniyor. Esed'in yanı sıra ailesi ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurum yaptırım listesinde yer alıyor.

General Züheyr Esed ve oğlu Kerem Esed'in yanı sıra Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed de bu listede bulunuyor.

Bunun dışında, Suriye'nin güvenlik ve askeri ağlarına dahil olan birçok üst düzey yetkili ve askeri lider de Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlardan etkilendi.

Esed'in kardeşi Tümgeneral Mahir Esed, Suriye'deki iç savaşa ve sivillere yönelik şiddete doğrudan katkı sağlaması nedeniyle bu yasa kapsamında yaptırım listesine alındı.

Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Esed'e en yakın güvenlik danışmanlarından Ali Memluk, Esed'in kuzeni ve Suriye'nin en zengin işadamlarından Rami Mahluf, eski Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı Başkanı Cemil Hasan, Suriye Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının eski komutanı Abdurrezzak Tılas ve Suriye'nin en zengin iş adamlarından Farsi eş-Şehabi de yasa kapsamında yaptırım listesine alınan kişiler arasında yer alıyor.

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