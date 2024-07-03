Dolar
32.57
Euro
35.06
Altın
2,344.73
ETH/USDT
3,345.50
BTC/USDT
60,930.00
BIST 100
10,566.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD, Venezuela'nın diyaloğun yeniden başlaması teklifini kabul etmesinden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Washington'un iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Nuri Aydın  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
ABD, Venezuela'nın diyaloğun yeniden başlaması teklifini kabul etmesinden memnun

İstanbul

Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Maduro'nun, ABD'nin taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Patel, "Elbette iyi niyetli diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz ve Venezuela halkının, 25 Temmuz'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlere gitme arzusunu destekliyoruz." dedi.

Patel, demokratik değişimin kolay olmayacağını ve kesinlikle ciddi bir kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak, Washington'un Venezuela halkının isteklerini desteklemek için uluslararası toplum ve ülkedeki aktörlerle birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Venezuela'nın çıkarına olacağına işaret eden Patel, "Barbados Anlaşması'nın tam olarak uygulanması, Venezuelalıların hak ettiği demokrasiyi yeniden tesis etmek için en iyi yolu sunmaktadır. Bunun ekonomik ve insani koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacağını ve ayrıca göç krizinin çözümüne katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD ile diyaloğun yeniden başlayacağını açıkladı

Maduro, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, ABD hükümetinden 2 ay sonra görüşmelerin yeniden başlatılması ve doğrudan diyalog kurulması yönünde teklif aldığını aktarmıştı.

Venezuela lideri, ABD'nin diyalog teklifini kabul ettiklerini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirtmişti.

Maduro, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez Gomez'in bu diyaloglarda Venezuella'yı temsil edeceğini dile getirmişti.

ABD ve Venezuela, 2023'te Katar'ın arabuluculuğunda esir takası anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi
MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı
"Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" yerleştirme sonuçları açıklandı
TİHEK'ten yerel seçim sonrası işçi çıkaran İBB'ye idari para cezası
İzmir'e içme suyu sağlanan barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 26,4'e indi

Benzer haberler

Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

Anket: ABD'lilerin yüzde 75'ine göre Demokrat Parti, Biden'dan başka aday çıkarmalıydı

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze testini "sorumsuzluk" olarak niteledi

ABD, Venezuela'nın diyaloğun yeniden başlaması teklifini kabul etmesinden memnun

İran-ABD ilişkilerinde derin yaralar açan IR655 faciasının üzerinden 36 yıl geçti

İran-ABD ilişkilerinde derin yaralar açan IR655 faciasının üzerinden 36 yıl geçti
Kripto para piyasası yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı

Kripto para piyasası yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı
ABD'de istifa eden hükümet çalışanları yönetimin Gazze politikasını eleştirdi

ABD'de istifa eden hükümet çalışanları yönetimin Gazze politikasını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet