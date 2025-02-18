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Dünya, Spor

ABD ve Kanada Buz Hokeyi takımları arasındaki maçta ilk 9 saniyede 3 kavga yaşandı

ABD ve Kanada Buz Hokeyi takımları arasında yapılan maçta ABD Milli Marşı seyirciler tarafından yuhalanırken, maçın ilk 9 saniyesinde 3 kavga çıktı.

Irmak Akcan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
ABD ve Kanada Buz Hokeyi takımları arasındaki maçta ilk 9 saniyede 3 kavga yaşandı

Ankara

ABD ve Kanada arasındaki yükselen gerginlik buz hokeyi karşılaşmasına yansıdı.

CBS News'un haberine göre, bu yılın "4 Nations Face-Off" turnuvasında karşı karşıya gelen ABD ve Kanada takımlarının taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Turnuva sırasında seyirciler ABD Milli Marşı'nı yuhalarken, maçın başlamasının ardından ilk 9 saniyede 3 kavga yaşandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seyirciler arasında olduğu gözlemlendi.

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ülkesinin takımına destek gösterdi.

Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak "Hazırız her zaman seni korumaya" cümlesini paylaşan Trudeau, maçtan görüntüler paylaşarak ülkesi ile gurur duyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması, Grönland'ın da ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini gündeme getirmiş, Panama Kanalı'nı da Çinlilerin işlettiği iddiasıyla ABD'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.

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