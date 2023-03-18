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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararını destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararına ilişkin Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair şüphe olmadığını ve sorumluların hesap vermesini istediklerini açıkladı.

Kasım İleri, Tuğçenur Akgün  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkındaki yakalama kararını destekliyor

New York

AA muhabirine yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları ve insanlık dışı eylemler işlediği şüphesizdir ve sorumluların hesap vermesi gerektiği konusunda açık olduk" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin daha önce de Rusların Ukrayna'da insanlık dışı eylemler işlediğini tespit ettiğini ifade eden Bakanlık, Rus güçlerinin işlediği suçların uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık "Ancak, ABD'nin Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve insanlık dışı eylemlere ilişkin tespitleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bağımsız kararlarından ayrıdır." değerlendirmesinde bulundu.

UCM Savcısının bağımsız bir aktör olduğunu ve kendi delillerine dayanarak kovuşturma yapacağını kaydeden ABD Dışişleri açıklamasında, Savaş suçlarının faillerinin hesap vermesini desteklediklerini belirtti.

ABD UCM'ye taraf ülkelerden biri değil ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği insanlık dışı eylemlerinin bu mahkemeye taşınmasına karşı çıkıyor.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Biden, UCM'nin kararını haklı buldu

ABD Başkanı Joe Biden, UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin yakalama kararına ilişkin "(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." diyerek, kararı haklı bulduğunu ancak mahkemenin uluslararası ölçekte tanınmadığını belirtti.

Biden Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin Biden, "Bence haklı bir karar. Ancak sorun şu ki (UCM), bizim tarafımızdan da uluslararası ölçekte de tanınmıyor." dedi.

Biden, diğer taraftan, kararın önemli bir noktaya temas ettiğini belirterek, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin soruya, "Bariz bir şekilde savaş suçları işledi." yanıtını verdi.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta yapacakları görüşmeyle ilgili, görüşmeden çıkacak sonuca bakacaklarını söyleyen Biden, Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından ailesinin bazı üyelerinin Çin ile bağlantılı ödemeler yaptıkları iddialarının ise doğru olmadığını kaydetti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

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