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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan 'kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı' uyarısı

Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in telefon görüşmesiyle Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ABD'li ve Rus yetkililer arasında ilk üst düzey temas gerçekleşti.

Dildar Baykan Atalay   | 16.03.2022
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan 'kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı' uyarısı

Washington DC

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanmasının bedelleri olacağı uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Patruşev bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına karşı duruşunun net olduğunu vurgulayan Sullivan, ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaya, Ukrayna'ya ve NATO'nun doğu kanadına destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Sullivan, görüşmede Moskova'nın diplomaside ciddiyetini göstermek için Ukrayna'daki saldırılarını durdurması gerektiğini dile getirerek Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanmanın Rusya için sonuçları konusunda mevkidaşını uyardı.

Söz konusu görüşme ile Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ABD'li ve Rus yetkililer arasında ilk üst düzey temas gerçekleşmiş oldu.

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