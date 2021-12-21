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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı bu hafta İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu hafta İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek, üst düzey isimlerle bir araya gelecek.

Dildar Baykan Atalay   | 21.12.2021
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı bu hafta İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan bu hafta İsrail ve Batı Şeria'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey yetkililer ile bir araya gelecek olan Sullivan, ABD'nin İsrail'e desteğini yineleyecek ve iki ülke ilişkilerinin önemine işaret edecek.

Sullivan, İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata ile de 4. Stratejik Danışma Grubu toplantısına eş başkanlık edecek ve iki ülke arasında son 1 yıldaki iletişimi ele alacak.

Ramallah'ı da ziyaret edecek Sullivan, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Sullivan görüşmede ABD-Filistin bağlarının güçlendirilmesine ve hem Filistinliler hem de İsraillliler için barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımları ele alacak.

Sullivan'a ziyaretinde, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Yael Lempent de eşlik edecek.

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