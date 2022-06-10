Dolar
17.10
Euro
17.98
Altın
1,873.01
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
29,020.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırıyor Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD, ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

ABD'nin artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyeceği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 10.06.2022
ABD, ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

New York

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.

CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.

Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
İç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı vermeye devam edeceğiz
Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Benzer haberler

Putin: ABD'nin, Afganistan'ın yeniden inşasındaki yükümlülükleri üstlenmesi gerekiyor

Putin: ABD'nin, Afganistan'ın yeniden inşasındaki yükümlülükleri üstlenmesi gerekiyor

ABD, ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

Çin Savunma Bakanından, ABD'ye 'Tayvan için gerekirse savaşırız' uyarısı

Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı

Fransa'da Kovid-19 salgınının etkisiyle gençlerde intihar oranı yüzde 40 arttı
ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı

ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı
Rusya-Körfez diyaloğu kutuplaşma yarışını bitirir mi?

Rusya-Körfez diyaloğu kutuplaşma yarışını bitirir mi?