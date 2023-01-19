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Dünya

ABD, Ukrayna'ya su ve enerji şebekelerinin bakımı için 125 milyon dolar yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev çevresindeki su ve enerji şebeklerinin bakımı için Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık ek fon sağlamak üzere çalışma yaptıklarını duyurdu.

Kasım İleri   | 19.01.2023
ABD, Ukrayna'ya su ve enerji şebekelerinin bakımı için 125 milyon dolar yardım yapacak

Washington

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna’da kamu hizmetleri yapılarına ve diğer sivil altyapılara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın enerji ve elektrik şebekeleri için 125 milyon dolarlık ek bir fon programlamak için Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu finansmanın Ukrayna Ek Ödenekler Yasası kapsamında sağlanacağını belirten Blinken, "Bu ek 125 milyon dolarlık fon, Kiev ve çevresinde su şebekeleri ve ısıtma sistemlerinin bakımı için gerekli endüstriyel ekipmanı satın almak için kullanılacak." bilgisini paylaştı.

Blinken, Rusya’nın savaşta sistematik olarak enerji şebekelerini hedef alarak milyonlarca insanı elektriksiz, susuz ve ısısız bıraktığını kaydetti.

Rus ordusunun, soğuk kış aylarında Ukrayna'nın dayanıklılığını ve kararlılığını baltalamak için bu hedefleri seçtiği değerlendirmesinde bulunan Blinken, sivil altyapılara yönelik saldırıların Ukraynalıları daha da kararlı kıldığını vurguladı.

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