Dolar
32.35
Euro
34.82
Altın
2,300.19
ETH/USDT
3,077.80
BTC/USDT
61,991.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Hakan Çopur  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
ABD: Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

Washington DC

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde UAD'deki İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.

Kirby, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Benzer haberler

ABD: Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

ABD: Türkiye'nin UAD'deki İsrail davasına müdahil olması ikili ilişkileri etkilemez

UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuk ya hasta ya yaralı ya da aç

ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

İngiltere, Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırım kararı aldı
İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurdu

İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet