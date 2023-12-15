Dolar
29.06
Euro
31.85
Altın
2,041.36
ETH/USDT
2,277.20
BTC/USDT
42,848.00
BIST 100
7,937.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazına gitmek isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale ediyor
logo
Dünya

ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı

ABD, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümünde oynadığı "verimli rolü" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yavuz Aydın  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "(Fidan) Dışişleri Bakanı'nın barışın mümkün olduğu yönündeki ifadelerine katılıyoruz ve bunu başarmak için (Azerbaycan ve Ermenistan) iki taraf arasında doğrudan görüşmeleri destekleyeceğiz." dedi.

Sözcü Miller, "Türkiye'nin bu anlaşmazlığın çözümünde verimli rol oynamasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Bakan Fidan arasındaki görüşmelerde, konulardan birinin söz konusu anlaşmazlık olduğunu kaydeden Miller, "Bu (anlaşmazlık), şahsen bir araya geldiklerinde veya telefonda konuştuklarında, düzenli görüştükleri bir konu." ifadelerini kullandı.

Fidan, Bakü ziyareti esnasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. (Ermenistan'ın) Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan tarafından 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, esir takası anlaşması kapsamında 32 Ermeni askerinin serbest bırakıldığı, Gazah sınır bölgesinde gerçekleşen takasta Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin, sağlık durumlarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edilmesinin ve durumlarının iyi olduğunun onaylanmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım

Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı

ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı

Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor

Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor

Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor
İETT otobüslerindeki sefer iptalleri ve arızalar İstanbulluları bezdirdi

İETT otobüslerindeki sefer iptalleri ve arızalar İstanbulluları bezdirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet