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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Gazze ile ilgili "atom bombası" önerisinin çarpıtıldığını savundu

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile ilgili "atom bombası" önerisinin çarpıtıldığını iddia ederek, yine de fikirlerinin arkasında olduğunu açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Salih Okuroğlu  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Gazze ile ilgili "atom bombası" önerisinin çarpıtıldığını savundu

İstanbul

Walberg, dün katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Gazze hakkında tepki çeken sözlerine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Soğuk Savaş döneminde büyümüş bir çocuk olarak nükleer silahların kullanılmasının "savunacağı son şey" olduğunu belirten Walberg, "Kısaltılmış bir klipte hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın ABD askerlerini tehlikeye atmadan savaşlarını mümkün olduğunca hızlı şekilde kazanmaları gerektiğini ifade etmek için metafor kullandım." ifadesini kullandı.

Walberg, Gazze'nin "Hiroşima ve Nagazaki kentleri gibi bombalanması gerektiğine" dair ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, "Ancak bu inançlarımın arkasındayım ve müttefiklerimizin yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Walberg'in Gazze ile ilgili tepki çeken "atom bombası" önerisi

Temsilciler Meclisi Üyesi Walberg, Michigan eyaletindeki Dundee kasabasında katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen Gazze'ye insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için kurulacak geçici limanlara ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

Walberg, ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için liman kurmak gibi çalışmalar yapmaması ve gönderilecek insani yardımlar için "bir kuruş bile harcamaması" gerektiğini söylemişti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası attığı Japonya'daki iki kente atıfta bulunan Walberg, aynısının Gazze için de yapılması gerektiğini belirterek, "Nagazaki ve Hiroşima gibi olmalı. Çabucak halledilmeli." demişti.

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