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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümetin İsrail'e silah desteğine tepki gösterdi

ABD'de bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik silah desteğine tepki gösterdi.

Şilan Turp  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümetin İsrail'e silah desteğine tepki gösterdi

Ankara

ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, hükümete İsrail'e askeri desteği durdurma çağrısında bulundu.

Demokrat temsilci Ilhan Omar, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "hastaneleri bombalayarak, Filistinlileri diri diri yakarak, bölgeye gıda yardımını engelleyerek ve yardım görevlilerini öldürerek" insan haklarını ihlal ettiğine vurgu yaptı.

"Bu şeytani soykırım sona ermeli ve Başkan Biden buna olanak sağlamayı bırakmalı." diyen Omar, "bunun askeri yardımı kesmekle başlayacağını" ifade etti.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Filistinlileri diri diri yaktığını, hastaneleri bombaladığını, insanları aç bıraktığını ve yardım görevlilerini öldürdüğünü" kaydederek, "Ülkemiz bu çılgınlığı finanse etmeyi ne zaman bırakacak?" dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Biden yönetimini İsrail'in "Gazze'de yürüttüğü dehşete" olanak sağlaması nedeniyle eleştirdi.

"Gazze'nin kuzeyinde yaşanan dehşet, gıda yardımının engellendiği ve hastaların hastanelerde bombalandığı sırada Biden yönetimi tarafından tamamen silahlandırılan, tamamen kontrolsüz bir Netanyahu hükümetinin sonucudur." diyen Ocasio-Cortez, bu durumu "Filistinlilere karşı bir soykırım" olarak niteledi.

Ocasio-Cortez, paylaşımında, "ABD, buna olanak sağlamayı bırakmalı. Silah ambargosu, hemen şimdi." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken 40 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

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