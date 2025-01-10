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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım talep edilen tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanması talep edilen tasarıyı kabul etti.

Şerife Çetin  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım talep edilen tasarıyı kabul etti

Washington

Tasarı, yapılan oylamada 140 "hayır" oyuna karşı 243 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrailli yetkililere yönelik tutuklama emrinin en şiddetli şekilde kınanması gerektiği belirtilen tasarıda, UCM'ye "ABD'den ya da müttefiklerinden bir kişinin soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ya da yargılanması" için destek verenlere yaptırım uygulanması istendi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Haziran 2024'de UCM'ye yaptırım uygulanması talep edilen tasarı 155 "hayır" oyuna karşı 247 "evet" oyuyla kabul edilmiş ancak Demokrat çoğunluk nedeniyle onaylanması için Senato'ya gönderilmemişti.

Tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Ülke yangınlarla uğraşırken UCM'ye odaklanılması eleştirildi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat James McGovern ise ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde kontrol altına alınamayan yangınlar sürerken Temsilciler Meclisinin UCM'ye odaklanmasını eleştirdi.

"Halihazırda doğal bir afetle mücadele ediyoruz. 100 binlerce kişi iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ve tüm mahalleleri yok eden yangından kaçmaya çalışıyor." diyen McGovern, Cumhuriyetçilerin böyle bir durumda UCM'ye ilişkin tasarı oylamasının "ne kadar önceliklerinin alt üst olduğunu gösterdiğini" söyledi.

McGovern, ABD'de 40 milyon kişinin de aç olduğunu belirterek, "Tüm bu sınamalara rağmen, gerçekle bağlantısı olmayan elit Cumhuriyetçi Parti, vaktimizi UCM'ye yaptırım uygulamaya harcamak istiyor." ifadelerini kullandı.

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