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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington DC'nin ülkenin 51. eyaleti olması için sunulan yasa tasarısını kabul etti.

Dildar Baykan   | 22.04.2021
ABD Temsilciler Meclisi başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tasarıyı onayladı

Washington

Temsilciler Meclisi, Demokratların sunduğu ve Beyaz Saray'ın da desteğini alan Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 208 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşılık, 216 Demokrat vekilin "evet" oyu ile onaylanarak, ikinci onay için Senato'ya gitti.

Senatonun da onayını alması durumunda tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

Tasarı, Senatoda Cumhuriyetçilerin engeline takılabilir

Söz konusu tasarının 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyenin sahibi Cumhuriyetçilerin itirazına takılması bekleniyor.

700 binden fazla nüfusu bulunan başkent Washington DC'nin nüfusunun yarısına yakınını siyahiler oluşturuyor ve kentin çoğunluğu Demokrat olarak biliniyor. Bu da eyalet olması durumunda ABD Senatosuna iki Demokrat vekilin daha eklenmesi anlamına geliyor.

Cumhuriyetçiler hem bu nedenle hem de "kurucu atalarımız başkentin Washington olmasını istemiyorlardı" teziyle Washington'ın eyalet olmasına karşı çıkıyor.

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