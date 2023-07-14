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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

Tuğçenur Akgün  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nı onayladı

New York

Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı.

Tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyuyla kabul edildi.

Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili "evet" oyu verdi.

Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.

Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.

ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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