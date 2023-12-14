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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık 2024 savunma bütçesini onaylayarak Biden'a gönderdi

ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de 886 milyar dolarlık 2024 mali yılı savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi.

Hakan Çopur  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık 2024 savunma bütçesini onaylayarak Biden'a gönderdi

Washington

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı için 118 hayır oyuna karşılık 310 evet oyu kullanıldı. Oylamada, 73 Cumhuriyetçi ve 45 Demokrat üye savunma bütçesine destek vermedi.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinin kısa sürede Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

2023 bütçesine kıyasla yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarılan savunma bütçesinde bu yıl da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına "DEAŞ'a karşı mücadele" başlığı altında kaynak sağlanıyor.

Yeni bütçe ile orduda görev yapan binlerce çalışana son 20 yılın en yüksek maaş artışı yapılırken, Biden'ın bu durumu seçim sürecinde lehine kullanması bekleniyor.

Öte yandan ABD dışındaki şüpheli yabancıların "mahkeme kararı olmaksızın" gözetlenmesine yönelik faaliyetlerin uzatılmasına ilişkin madde Kongre üyeleri arasında tartışmalara neden oldu. Bazı Kongre üyeleri bu faaliyetler yapılırken Amerikan vatandaşlarının da dinlemeye takıldığını dile getirse de söz konusu madde tasarıda yer aldı.

Tasarının nihai metni üzerinde Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri arasında yapılan müzakerelerde, bazı Cumhuriyetçi isimler bütçe tasarısı içindeki "Pentagon'un kürtaja ilişkin politikası" ve "ordu içindeki eşcinsellikle ilgili düzenlemeler" gibi başlıklarda itirazlarda bulundular ancak ilgili maddeler tasarıda yer aldı.

Söz konusu savunma bütçesinde, Pentagon politikalarının yanı sıra uçak ve gemi programları için on milyarlarca dolar ayırıldı.

Ayrıca İndo-Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14,7 milyar dolar, Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörüldü.

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