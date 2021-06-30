Euro
10.32
Dolar
8.71
BIST 100
1,356.34
Altın
1,769.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankaya Topraklık Mahallesi’nde istinat duvarı çöken binada tahliye işlemleri sonrası ekiplerin incelemeleri devam ediyor
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için özel komite kurulmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için özel bir komite kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Dildar Baykan   | 30.06.2021
ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için özel komite kurulmasını onayladı

Washington DC

Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen Demokratlar tarafından hazırlanan, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması amacıyla özel komite kurulmasını öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, 190 "hayır" oyuna karşı 222 "evet" oyuyla kabul edildi. Tüm Demokratların "evet" oyu kullandığı tasarıya, 2 Cumhuriyetçinin de "evet" oyu kullanması dikkati çekti.

Daha önce benzer bir tasarı, ABD Senatosunda gündeme gelmiş ancak Cumhuriyetçiler, komitenin kurulmasını bloke etmişti.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 496 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi yaşamını yitirdi
3. doz aşı için yarından itibaren randevu alınabilecek
İngiltere'de son 5 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü
Avrupa Futbol Şampiyonası İskoçya'daki koronavirüs vakalarını artırdı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için özel komite kurulmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için özel komite kurulmasını onayladı

Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü

Miami'de çöken 13 katlı binada can kaybı 16'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin İran yanlısı milislere saldırısı neyin habercisi?

ABD’nin İran yanlısı milislere saldırısı neyin habercisi?
Uluslararası ve bölgesel koşullar değişirken Yemen

Uluslararası ve bölgesel koşullar değişirken Yemen