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Dünya

ABD, Suriye'nin Irak ile Ürdün sınırlarında desteklediği güçler arasında İran’a karşı koordinasyon kuruyor

ABD ordusu, Suriye toraklarında Irak-Ürdün sınır hattında desteklediği sözde SDG çatısı altında yer alan Senadid Güçleri ile Özgür Suriye'nin Ordusu adlı yapının koordineli hareket etmeleri için çalışmalar yürütüyor.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ethem Emre Özcan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
ABD, Suriye'nin Irak ile Ürdün sınırlarında desteklediği güçler arasında İran’a karşı koordinasyon kuruyor

Azez

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusundan üst düzey bir heyet, bugün Suriye'nin doğusundaki Haseke iline bağlı Yarubiyye beldesinde, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı şekilde faaliyet gösteren Senadid Güçlerinin başındaki Bender Hamidi Dehham ile bir araya geldi.

ABD komutanlarının görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantıda, ABD’li komutanlar, "SDG" bileşeni olarak kabul ettikleri Sanadid Güçlerinden, Suriye-Irak-Ürdün sınırının kesişim noktasında yer alan Tanıf bölgesindeki muhalif silahlı grup Özgür Suriye'nin Ordusu ile koordineli hareket etmesini istedi.

AA'ya bilgi veren kaynaklar, iki oluşum arasındaki koordinasyonun, İran destekli yabancı teröristlere karşı tedbirler ile "sınır güvenliğinin sağlanması" konularında talep edildiğini bildirdi.

2021'de binlerce Arap unsurundan YPG/PKK’ya tabi şekilde sınır gücü kuran ABD ordusu, Senadid Güçlerini Haseke hattına yerleştirmişti.

Kendilerini rejim karşıtı silahlı grup olarak tanımlayan Özgür Suriye'nin Ordusu ise Suriye-Ürdün sınırındaki Tanıf bölgesinde ABD'nin desteğiyle varlık gösteriyor. Grup, ABD ordusundan silah ve eğitim desteği alıyor.

ABD ordusu hafta içinde Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki petrol sahasında sık sık İran destekli yabancı teröristlerce hedef alınan üslerini çok namlulu roketatar sistemi HIMARS’'larla takviye etmişti.

Suriye'nin doğusunda karşılıklı saldırılar

ABD'nin Deyrizor ve Haseke illerindeki petrol ve gaz tesislerindeki üsleri son dönemde, İran destekli grupların varlık gösterdiği bölgelerden sık sık saldırılara maruz kalıyor. Tanıf bölgesindeki ABD üssü de dronlarla hedef alınıyor.

Diğer taraftan Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu İran destekli gruplara ait noktalar ve araçlar da zaman zaman kimliği belirsiz hava araçları tarafından vuruluyor.

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