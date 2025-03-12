ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
ABD, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.