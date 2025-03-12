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Dünya

ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

ABD, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.

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