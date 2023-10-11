Dolar
27.74
Euro
29.38
Altın
1,871.91
ETH/USDT
1,553.90
BTC/USDT
26,624.00
BIST 100
8,330.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri'ndeki Türkiye müsabakası öncesi Opus Arena'da son antremanını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

ABD ordusu, Elon Musk'ın "Starlink" uydu sisteminin askeri versiyonunun deneme testlerini başarılı şekilde tamamladığını duyurdu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

Ankara

The Defence Post'un haberine göre, ABD ordusu, güvenli bir ağ oluşturmak amacıyla alçak dünya yörüngesindeki uyduları kullanan Starlink'in "Starshield" isimli versiyonunu test etti.

Albay Brandon Teague, ana istasyonda denemeler yapıldığını ve bütün sistemlerin kusursuz şekilde çalıştığını aktardı.

Teague, "Halihazırda kendi uydu iletişim sistemimiz var, ancak Starshield ihtiyaç duyulması halinde yedek iletişime sahip olmamız için bize başka bir araç sunuyor." dedi.

Sistem, ana iletişim hatlarının "düşmanlar" tarafından tahrip edilmesi halinde yedek iletişim ağı olarak kullanılacak.

ABD ordusu, Starshield'i gelecek ay Hawaii eyaletinde daha ileri testlere tabii tutmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı

Benzer haberler

ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

ABD, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonunu başarılı şekilde test etti

SpaceX, Starlink uydu enkazlarının potansiyel risk oluşturduğu ileri sürülen rapora itiraz etti

AB, yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı

Elon Musk'a, X platformunda "yanlış kişiyi hedef gösterdiği" gerekçesiyle karalama davası açıldı
Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor

Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet