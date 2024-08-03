ABD, "sponsor dolandırıcılığından" 4 ülke vatandaşlarının girişlerini geçici olarak durdurdu
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişlerini "sponsor dolandırıcılığı" nedeniyle geçici olarak askıya aldığı bildirildi.
San Diego
İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin "geçici olarak" durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu 4 ülkeden gelen vatandaşlara sponsorluk yapan kişilerin incelenmeye alındığı ve bu nedenle de yeni kabullerin olmayacağı kaydedildi.
Söz konusu ülkelerin vatandaşlarında herhangi güvenlik tehdidi olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sorun sponsor olan kişilerde. Kabullerin en hızlı şekilde yeniden başlaması için gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu arada, Amerikan Göçmenlik Reformu Federasyonunun (FAIR) ulaştığı bir raporda, 3 bin 218 sponsorun 100 binden fazla kayıt aldığı ve bazılarının ölen insanların bilgilerini kullandığı öne sürüldü.
Öte yandan, ABD, Venezuela için 2022, diğer 3 ülke için 2023'ten bu yana, 2 yıl çalışma izniyle her ay 30 bin kişiye kadar kabul alıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.