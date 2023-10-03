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Dünya

ABD, Sırbistan'ın Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladığını bildirdi

ABD, Sırbistan'ın askeri güçlerinin Kosova sınırından çekilmeye başladığını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
ABD, Sırbistan'ın Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladığını bildirdi

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, Sırbistan'ın "olumlu bir adım olarak, Kosova sınırındaki devasa askeri yığınağını azaltmaya başladığını" belirtti.

Sırp askerlerin Kosova sınırından uzaklaşmasının, "bölgesel gerilimleri azaltma" yönünde etkili olacağını ifade eden Kirby, "Bölgede bulunan ABD birliğinin sayısında bir değişiklik olmasını beklemiyorum." dedi.

John Kirby, geçen hafta, gelişmiş topçu, tank ve mekanize piyade birliklerinin de dahil olduğu "benzeri görülmemiş" askeri konuşlandırma konusunda endişelerini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'dan gerilimi azaltacak adımların devamını bekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de düzenlediği basın toplantısında, "Sırbistan'ın, kuvvetlerinin tarihi normlara veya bu seviyenin altına çekilmesi de dahil olmak üzere gerilimi azaltıcı adımlara devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Patel, 29 Eylül'den bu yana Kosova sınırından askeri güç ve malzemenin bir kısmının çekildiğini fark ettiklerini belirtti.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, olayları üstlenen Kosovalı Sırp siyasetçi Milan Radoicic'in Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskınla gözaltına alındığı ve hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildiği duyurulmuştu.

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