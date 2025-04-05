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Dünya

ABD Senatosu, Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın daha çok zenginlere fayda sağlayacağı öne sürülen trilyon dolarlık vergi indirimi ve federal harcama kesintilerini içeren yasa tasarısını 48'e karşı 51 oyla kabul etti.

Islam Doğru  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
ABD Senatosu, Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti

New York

Trump'ın "büyük ve güzel" dediği yasa tasarısı Senato'da dün gece onaylandı.

Tasarı 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu Senato'da 48'e karşı 51 oyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi senatörlerden Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ile Kentucky Senatörü Rand Paul tasarıya karşı oy kullandı.

New York'tan Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, "Trump'ın politikaları bir felaket." diyerek Cumhuriyetçileri, 5 trilyon dolardan fazla vergi kesintilerinin zenginlere orantısız şekilde fayda sağlamakla suçladı.

Cumhuriyetçiler ise Trump'ın vergi kesintisi çalışmalarının çoğu Amerikan ailesi için vergi artışını önleme çabası olarak savundu.

Senato'da kabul edilen yasa tasarısı paketi ayrıca, Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında kitlesel sınır dışı etme çabasını desteklemek için 175 milyar dolar ile ABD ordusunu güçlendirmek için Pentagon'a ek 175 milyar dolar bütçeyi de içinde barındırıyor.

Senatodan geçen yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisine gidecek. Söz konusu tasarının gelecek hafta oylanabileceği belirtiliyor.

Trump'ın önerdiği vergi kesintileri önerilerini analiz eden Urban-Brookings Vergi Politikası Merkezi'ne göre, söz konusu tasarının yasalaşması halinde 2027'de tüm vergi kesintilerinin faydasının yaklaşık yüzde 45'inin yılda 450 bin dolar veya daha fazla kazanan varlıklı kesime gitmesi öngörülüyor.

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