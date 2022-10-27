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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına önemli bir karşılık verileceğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın Ukrayna’da taktiksel nükleer silah kullanması durumunda uluslararası toplumun son derece önemli bir karşılık vereceğini ifade etti.

Kasım İleri   | 27.10.2022
ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’ya olası nükleer saldırısına önemli bir karşılık verileceğini söyledi

Washington

Austin, Ulusal Savunma Strateji Belgesinin yayınlanması üzerine Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

Belgedeki en önemli temanın Çin’e karşı ABD’nin caydırıcılığını artırmak olduğunu belirten Austin, "Çin bugün hem uluslararası düzeni değiştirme niyeti olan hem de bunu yapmak için güç toplayan tek rakiptir. Dolayısıyla ben ve ekibim ilk günden beri bu konuya odaklanmış durumdayız." dedi.

Austin, Rusya’nın da on yıllardır ayakta olan Avrupa güvenlik mimarisini Ukrayna savaşıyla olumsuz şekilde etkilediğini vurgulayarak, Moskova’yı “akut tehdit olarak” belirlediklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’da taktiksel nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, “Elbette ki (Rusya-Ukrayna savaşının) ilk günden beri gerilimin bu yönde tırmanmasından endişeliyiz. Bu yüzden hem sadece müttefik ve ortaklarımızla değil aynı zamanda hasımlarımızla da iletişim halinde olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Austin, taktiksel nükleer silahların Rusya tarafından kullanılması durumunda yeni bir döneme girilip girilmeyeceğine ilişkin soruya, 70 yıldan fazla süredir herhangi bir nükleer silah kullanılmadığını aktardı.

Rusya’nın bu yönde bir adım atmasının uluslararası siyaseti değiştireceğini vurgulayan Austin, “Bu nedenle, başından beri şayet bu olursa uluslararası toplumdan çok önemli bir karşılık alacağını belirttik.” uyarısında bulundu.

Austin, bu karşılığın askeri olup olmayacağına ilişkin soruları ise yanıtlamadı ve bu silahları kullanma ihtimalini konuşmanın bile “sorumsuzca” olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna ordusunun “kirli bomba” kullanacağı iddiaları üzerine Moskova’nın dünyayı yanıltmak için “kirli bomba” kullanma olasılığına ilişkin bir soruya ise Austin, “Rusya’nın Ukrayna’da kirli bomba kullanmaya karar verdiğine inanmak için bir emare yok. Aynı şekilde Ukrayna’nın da böyle bir plan yaptığına ilişkin bir emare yok.” yanıtını verdi.

Austin, Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı beklentilerin ötesinde bir savunma yaptığını ve bunun başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun desteği ile mümkün olduğunu söyledi.

ABD’li Bakan, bir süredir Ukrayna’ya Ulusal Gelişmiş Hava Savunma Sistemleri tedarik etmeye çalıştıklarını belirterek, “Gelecek ayın başında bunları sağlamaya ve bunlarla ilgili Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başlayacağımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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