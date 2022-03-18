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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Thomas Greenfield, Rusya'nın "kimyasal silah" iddialarını yalanladı.

Mücahit Oktay   | 18.03.2022
ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı

New York

New York'ta Rusya'nın çağrısı üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşan Büyükelçi Greenfield, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah programı olduğu iddialarını yalanlayarak, Rus Büyükelçisinin iddialarını "komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Greenfield, "Bir hafta önce söylediğim gibi Ukrayna'nın biyolojik silah programı ve laboratuvarı yok. Yalnızca ABD Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından gururla desteklenen ve tanınan halk sağlığı tesisleri vardır." dedi.

Biyolojik silah programını uzun süredir sürdüren tarafın Rusya olduğunu söyleyen Greenfield, "Aleksey Navalnıy ile Sergey ve Yulia Skripal'i sinir ajanlarıyla zehirleyenler Rus ajanlardı. BM, Esad'ın son birkaç yıldır defalarca kimyasal silah kullandığını teyit ettiğinde, Suriye'de Esad rejimini desteklemeye ve onu hesap verebilirlikten korumaya devam eden Rusya'dır." ifadelerine yer verdi.

Greenfield, "Rusya, gerçekleştirmeyi planladığı ihlallerle ilgili olarak diğer ülkeleri defalarca suçladı. Rusya'nın Ukrayna halkına karşı kimyasal veya biyolojik ajanlar kullanmayı planlıyor olabileceğine inanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın sadece Güvenlik Konseyine değil kendi halkına da yalan söylediğini, 100 bin Rus askerinin bir çoğunun Ukrayna'da hayatını kaybettiğini düşündüğünü belirten Greenfield, "Rusya'nın Ukrayna halkına ve ABD'ye defalarca savurduğu iftiraları ve asılsız suçlamaları bu masada tekrarlamayacağım. Ancak Rusya'nın dezenformasyonunun çaresizliğinin bir işareti olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

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