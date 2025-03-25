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Dünya

ABD, Rusya'nın tarım ürünleri üzerindeki yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

Beyaz Saray, Riyad'daki ABD-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklamasında, ABD'nin, Rusya'nın yeniden tarım ihracatı için dünya pazarlarına erişiminin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Hakan Çopur  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
ABD, Rusya'nın tarım ürünleri üzerindeki yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Riyad'da 23-25 Mart tarihleri arasında ABD'li ve Rus teknik heyetleri arasında Karadeniz'deki duruma ilişkin müzakerelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına, deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesine ve bu tür işlemler için liman ve ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesine yardımcı olacaktır." ifadesine yer verildi.

İki ülkenin de Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması ve güç kullanımının ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda da vurgu yapıldı.

Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin geçici ateşkesin uygulanması konusunda tarafların mutabık olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca ABD ile Rusya'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu yapıldı.

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