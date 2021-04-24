Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir polisin, siyahi Isaiah Brown'a elindeki ev telefonunu silah sandığı için ateş ettiği tespit edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.04.2021
ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı

Ankara

Brown'un akrabaları, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, ​​​​​​​olayın 21 Nisan'da Virginia'nın Spotsylvania ilçesinde yaşandığını ifade etti.

Akrabaları, polisin, elinde silah olduğu gerekçesiyle Brown'a evinin önünde 10 kez ateş ettiğini söyledi.

Polisin Brown'ın elindeki kablosuz ev telefonunu silah sandığını belirten aile üyeleri, hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki siyahi adamın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

"Silahı at" diye bağırmış

Polis kamerası kayıtlarına göre, polis Brown'a ellerini göstermesi için sesleniyor ve "silahı at" diyerek defalarca bağırıyor.

Kayıtlarda, polisin "bana doğru yürümeyi bırak" dediği ve ardından en az 7 el ateş ettiği duyuluyor.

Acil yardım hattı 911'deki ses kayıtlarına, Brown'un polis yanına vardığında başka bir memurla konuştuğu yansıdı.

Diğer yandan, Brown'a ateş eden polisin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Brown'un avukatı David Haynes, söz konusu kayıtların, siyahi gencin trajik bir şekilde vurulmasının önlenebilir olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Haynes, söz konusu polisin daha önce de çok sayıda hata yaptığını belirterek 15 metre uzaklıkta olan Brown'a ateş etmemesi gerektiğini vurguladı.

Şerif Roger L. Harris, söz konusu polisin idari izne ayrıldığını söyledi.

Harris, Virginia Eyalet Polisinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'
'Hastaneye kaldırıldığımda 'Herhalde öleceğim artık sona geldim' dedim'
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor

Benzer haberler

ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı

ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı

ABD, Afganistan'daki askeri teçhizatlarını taşımaya başladı

Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için 'Baricitinib' ilacını onayladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Rusya, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbir kararı aldı

Rusya, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbir kararı aldı
ABD Başkanı Biden AB yönetimiyle buluşacak

ABD Başkanı Biden AB yönetimiyle buluşacak