Dolar
43.52
Euro
51.38
Altın
4,898.02
ETH/USDT
2,123.20
BTC/USDT
72,678.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Minnesota eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinden 700'ünün geri çekileceğini açıkladı.

Mücahit Oktay  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek

New York

Minnesota'da basın toplantısı düzenleyen Homan, eyalet ve yerel yetkililerin, tutuklanan düzensiz göçmenleri teslim etme konusunda işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eyaletteki görevli sayısını azaltma kararı aldıklarını aktardı.

Homan, "İşbirliğindeki benzeri görülmemiş ve güvenlik görevlisine daha az ihtiyaç duyulacak daha güvenli bir ortamın oluşması nedeniyle derhal geçerli olmak üzere 700 kolluk kuvveti personelini geri çekeceğimizi duyuruyorum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Minnesota'daki ICE operasyonunun başarılı olduğu düşüncesini paylaşan Homan, "Mükemmel bir operasyon muydu? Hayır. Hayır. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmak için tek bir komuta zinciri oluşturduk ve kurallara uyduğumuzdan eminiz. Kimsenin kasten yapmaması gereken bir şeyi yaptığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Tom Homan, Minnesota'da "yaklaşık 2 bin" göçmenlik polisinin görev yapmaya devam edeceği, bu sayının operasyon başlamadan önce 100 ile 150 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: GLEP programı ile 2 bin gençlik lideri yetiştirilecek
Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü

ABD'li Senatör Hawley'den Netflix'e "çocuk içerikleri" eleştirisi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: ABD’nin değiştiğini kabul etmeliyiz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: ABD’nin değiştiğini kabul etmeliyiz
ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek

ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek
Çin, resmi para birimi RMB’nin küresel çapta yaygınlaştırılmasını önceliklendiriyor

Çin, resmi para birimi RMB’nin küresel çapta yaygınlaştırılmasını önceliklendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet