ABD medyası: Hükümetin Filistinli aktivist Halil'e açtığı dava magazin haberlerine dayanıyor
ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'e karşı hükümet tarafından açılan davanın hatalı iddialara ve magazin haberlerine dayandığı belirtildi.
Washington
Amerikan NBC News kanalının haberine göre, hükümetin Halil'e karşı açtığı davada sunulan delilleri ve Halil'in avukatlarının mahkemeye sunduğu karşı delilleri kapsayan 100 sayfadan fazla belge incelendi.
Haberde, söz konusu belge ve delillerin hatalı iddialara ve çoğunlukla magazin haberlerine dayandığı ve gerçek anlamda somut delil olmaktan oldukça uzak olduğu vurgulandı.
Ayrıca Halil aleyhinde sunulan birçok belgede iddialara konu olayların zaman çizelgelerinde tutarsızlıklar olduğuna dikkati çekilen haberde, Halil aleyhindeki antisemitizm iddialarının çoğunun doğrulanmamış magazin haberlerine dayandırıldığı ifade edildi.
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Haberde, söz konusu belgelerin incelenmesinin ardından, hükümetin Halil'in sınır dışı edilmesi için açtığı davanın zayıf ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.
ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.