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Dünya

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı

Pentagon Sözcüsü Ryder, Kuzey Kore'nin, Japonya hava sahasını aşan uzun menzilli balistik füze denemesi yapmasını kınarken, ABD'nin bu denemeye yanıt olarak Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıkladı.

Kasım İleri   | 05.10.2022
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını ve fırlatılan füzenin Japonya üzerinden uçtuğunu belirten Ryder, "ABD bu eylemleri kınıyor ve Kuzey Kore'yi daha faza istikrarsızlaştırıcı ve yasadışı faaliyetlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Ryder, Pyonyang'ın füze denemesine yanıt olarak ABD Deniz Piyadeleri ile Japonya Savunma Kuvvetlerinin Japon Denizi'nde tatbikat yaptığı bilgisini paylaşırken, eş zamanlı olarak ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin de Güney Kore ile Batı Çin Denizi'nde tatbikat yaptığını aktardı.

Tuğgeneral Ryder, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu angajmanlar, caydırıcılık ve dinamik saldırı yeteneklerimizi sergilerken, uluslarımızın birlikte çalışabilirliğini göstermek için yapıldı. Bunlara ek olarak gün içinde (Savunma) Bakan Austin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti programlarının oluşturduğu tehditleri tartışmak ve sonuçlarını ele almak üzere Japonya ve Kore Cumhuriyeti'ndeki meslektaşlarıyla görüştü. Bakanlar, dünkü füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğu ve bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği konusunda anlaştılar."

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki mevkidaşına da ABD'nin iki ülke ile ortaklığına bağlı olduğunu yinelediğini ifade eden Ryder, "Japonya ve Güney Kore'yi savunma konusundaki kararlılığımız sağlamdır." diye konuştu.

Bölgede yapılan tatbikatların bir gövde gösterisi olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Ryder, bu tatbikatların birlikte çalışabilirlik ve ortak harekat bakımından önemli olduğunu vurgularken, bunun Kuzey Kore'ye de ABD'nin, Japonya ve Güney Kore'nin yanında olduğu ve her türlü tehdide karşı birlikte hareket ettiği konusunda mesaj gönderdiğini söyledi.

Ryder, Japonya üzerinden uçtuğu sırada herhangi bir hava savunma sisteminin Kuzey Kore füzesine angaje olmadığını dile getirdi.

ABD'nin bölgede Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi ve Patriot Hava Savunma Sistemlerinin de dahil olduğu kademeli bir hava savunma kabiliyeti bulunuyor.

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