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Dünya

ABD Kongre üyesi Tlaib, Trump yönetimini, İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Başkan Donald Trump yönetimine, ABD vatandaşlarını koruma ve İsrail'e silah göndermeme çağrısında bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
ABD Kongre üyesi Tlaib, Trump yönetimini, İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

Ankara

Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun, ABD vatandaşı üç çocuğun üzerine ateş açarak 14 yaşındaki Ömer Muhammed Saade Rabi'yi öldürdüğü olayı hatırlattı.

Trump yönetiminin öncelikli sorumluluğunun vatandaşlarını korumak olduğunu vurgulayan Tlaib, "Aksine onların katillerini silahlandırıyoruz. Hemen şimdi silah ambargosu." ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından 6 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Turmusayya kasabasında, İsrail askerlerinin ateş açtığı Rabi'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yine aynı kasabada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bilgisi geçilmişti. Yaralıların, Ramallah'taki Istishari Hastanesine kaldırıldığı bildirilmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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