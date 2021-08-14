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Dünya

ABD Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı

ABD Başkanı Biden, Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan'dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurdu ve muhtemel Taliban saldırısına hızlı ve güçlü karşılık vereceklerini belirtti.

Hakan Çopur   | 14.08.2021
ABD Kabil'deki personelin tahliyesi için göndereceği asker sayısını 5 bine çıkardı

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın hızla ilerlediği Afganistan'daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğindeki personel ile ABD'ye destek olan Afganlıların ülkeden tahliyesi için daha önce 3 bin olarak açıklanan gönderilecek asker sayısını 5 bine çıkardığını bildirdi.

Biden, amaçlarının söz konusu personelin güvenli ve hızlı bir şekilde ülkede çıkarılması olduğunu kaydetti.

Ülkede halen görev yapan ABD birliklerine yönelik muhtemel bir tehdit algısına karşın tüm ilgili kurumları yeniden uyardığını aktaran Biden, muhtemel terör saldırılarına karşı uyanık olacaklarını ifade etti.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurguladı.

Biden, açıklamasında, "Doha'da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan'daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini ilettik." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı.

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