Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,234.50
BTC/USDT
16,624.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Kamboçya'da bir araya gelerek Kuzey Kore'nin füze ve nükleer tehditleriyle mücadele konusunda iş birliğini görüştü.

Mehmet Alaca   | 13.11.2022
ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

Ankara

Kyodo News'in Japon hükümetine dayandırdığı haberine göre, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 2022 Zirvesi'nin düzenlendiği Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapılması beklenen üçlü görüşmeler öncesinde Biden, Kişida ve Yoon ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Japon yetkililer, Kişida, Biden ve Yoon'un bu yılın başından beri yoğun balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın artırılmasından emin olduklarını kaydetti.

Öte yandan, Biden, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesine olan bağlılığını yineleyerek, Doğu ve Güney Çin denizlerinde seyrüsefer özgürlüğünün önemine işaret etti.

Beyaz Saray'dan zirveye ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ülkesinin Çin ile "şiddetli şekilde rekabet edeceği" ve Pekin'in insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları dile getireceğinin altını çizdiği bildirildi.

Ayrıca Biden'ın, rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı umduğu belirtilerek, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarını korumanın önemini yinelediği aktarıldı.

Biden-Yoon görüşmesi

Yonhap'ın haberine göre, Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile de Phnom Penh'de bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının Hint-Pasifik bölgesinde barış için ön koşul olduğunu belirten Yoon, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması halinde ülkesinin yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Yoon, uluslararası toplumun endişelerine ve uyarılarına rağmen Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması veya nükleer deneme yapması halinde uluslararası toplumun kararlı şekilde yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki
Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Bolu'daki çocuk "trafik dedektifleri" kuralları eğitim parkında öğreniyor

Benzer haberler

ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek

ABD'de Demokratlar, Nevada'daki galibiyetin ardından Senatoda çoğunluğu garantiledi

Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı

Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı
Biden, ASEAN ülkeleriyle daha yakın iş birliği sözü verdi

Biden, ASEAN ülkeleriyle daha yakın iş birliği sözü verdi
Güney Kore'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Güney Kore'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet