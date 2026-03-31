Dünya

Japonya, 2030'a kadar ülkede tüm halka yönelik acil durum sığınak tahsisi planını onayladı

Japonya'da, acil durumlarda kullanılacak ve tüm halkı kapsayacak ülke içi sığınakların 2030'a kadar tahsis edilmesi planı kabul edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

Devlet televizyonu NHK haberine göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Kabine Toplantısı'nda, hükümet yeni acil durum sığınak politikasını onayladı.

Buna göre, füze saldırıları dahil, acil durumlar halinde kullanılmak üzere ülke içi tüm halkı kapsayacak geçici sığınakların 2030'a kadar sağlanması kararlaştırıldı.

Yeni karar doğrultusunda merkezi hükümet, eyalet valilikleri ve şehir belediyeleri düzeyinde işbirliği yaparak ülke genelinde yer altı tesisleri belirlenecek.

Ülke geneli tren istasyonları, bodrum katları ve otoparklar, acil durumlarda özel sektörle koordinasyon halinde geçici sığınaklara dönüştürülecek.

Ulusal basında resmi olmayan verilere göre, Nisan 2025 itibarıyla ülke geneli yaklaşık 61 bin geçici acil durum sığınağı mevcut.

Tam doluluk seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'ndan salınan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis Mustafa Aydın için tören düzenlendi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

Benzer haberler

Japonya, 2030'a kadar ülkede tüm halka yönelik acil durum sığınak tahsisi planını onayladı

Japonya, 2030'a kadar ülkede tüm halka yönelik acil durum sığınak tahsisi planını onayladı

Formula 1'de sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Japonya, "Hürmüz Boğazı'na donanma desteği göndereceğine" ilişkin ABD'nin iddiasını yalanladı

Japonya, "Hürmüz Boğazı'na donanma desteği göndereceğine" ilişkin ABD'nin iddiasını yalanladı
Japonya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebilir

Japonya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebilir
Tokyo Camisi'nde ramazanda 6 binden fazlası Japon, 20 bin kişi iftar sofralarında ağırlandı

Tokyo Camisi'nde ramazanda 6 binden fazlası Japon, 20 bin kişi iftar sofralarında ağırlandı
