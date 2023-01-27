Dolar
18.81
Euro
20.43
Altın
1,929.41
ETH/USDT
1,600.00
BTC/USDT
23,146.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta ‘’Gençlik Buluşması’’ etkinliğinde konuşuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD: İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 27.01.2023
ABD: İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

- İsrail-Filistin gerginliği

İsrail ile Filistin arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Kirby, İsrail'in operasyonları sırasında sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Gerilimin daha da tırmanmasına neden olan her türlü eylemi kınıyoruz." dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği ziyarette bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde de görüşmeler yapacağını kaydetti.

- Ukrayna'nın F-16 talebi

Ukrayna'nın F-16 taleplerine ilişkin bir soruya ise Kirby, Ukraynalıların kendilerini savunmak için böyle bir taleplerinin bulunmasının sürpriz olmadığını ifade etti. "Onları bu konuda suçlayamazsınız." diyen Kirby, yeni bir yardıma ilişkin duyuracak bir bilginin olmadığını söyledi.

Kirby ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili ise Başkan'ın ziyaret takvimiyle ilgili bilgi veremeyeceğini aktardı.

Rusya'nın Afganistan'daki Taliban yönetiminden ABD'nin işgal sonrası bıraktığı silahları almak istediğine yönelik soru üzerine ise Kirby, bunu doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MSÜ'de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlık düşmanına müsaade eden Danimarka yöneticilerini kınıyorum
Bakan Çavuşoğlu: Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi

Benzer haberler

ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor

ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor

ABD: İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli

Çin, ABD'nin Hong Kongluların sığınma süresini uzatma kararını protesto etti

AB üyesi 7 ülke "yeşil sanayi için yeni fona" karşı

AB üyesi 7 ülke "yeşil sanayi için yeni fona" karşı
Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız

Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız
Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı

Beyaz Saray ilk kez Ay Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet