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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: İsrail'in sunduğu ile Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisi arasında "boşluklar" yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de olası ateşkes sürecini ve taraflar arasındaki tartışmaları değerlendirdi.

Hakan Çopur  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
ABD: İsrail'in sunduğu ile Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisi arasında "boşluklar" yok

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Biden'ın cuma günü detaylarını kamuoyuna duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes taslağının "İsrail'e ait teklif" olduğunu ancak süreci Amerikan kamuoyu nezdinde daha etkili anlatmak ve ABD'nin de rolüne vurgu yapmak amacıyla öneriyi Biden'ın açıkladığını belirtti.

"Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı"

Cuma günü Biden'ın duyurduğu anlaşma taslağı üzerinde Tel Aviv ile çalıştıklarını ve taslağın İsrail'e ait olduğunu vurgulayan Kirby, Biden'ın konuşmasından önce İsrail tarafıyla görüştüklerini ve kamuoyuna açıklanmayan bazı ilave başlıkların da bulunduğunu kaydetti.

Kirby, Hamas'ın yeniden bir 7 Ekim saldırısı düzenleyemeyecek noktaya baskılandığını ve Refah'ta Hamas liderlerinin üzerinde baskı kurulduğunu dile getirerek, "Ancak şu an, bir sonraki aşamaya geçme zamanı. 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilsin, bazı esirler serbest bırakılsın, 600 tır yardım (Gazze'ye) girsin, ondan sonra ikinci aşama olan kalıcı ateşkese doğru ilerleyebiliriz." diye konuştu.

"Biden, İsrail'in önerisini duyurdu"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Biden'ın açıkladığı taslak ile kendi önerileri arasında "bazı boşlukların olduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kirby, şunları söyledi:

"Hangi boşluklara referans verdiğinizi bilmiyorum. İsrail'den bazı farklı açıklamaları gördüm ancak İsrail Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi bu, İsrail'in önerisidir ve (Biden'ın) İsrailliler ile üzerinde çalıştığımız bu öneriyi doğru şekilde aktardığından da eminiz. Dolayısıyla konuşacak herhangi bir boşluk olduğunu sanmıyorum."

Kirby, İsrail'in Hamas'ı yok etme "misyonunu" ABD olarak her zaman tanıdıklarını ve bu konuda aynı düşündüklerini kaydederek, Biden'ın şu an önceliğinin 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamaya geçilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın taraflarca kabul edilmesi olduğunu aktardı.

Hamas yetkililerinin, cuma günkü ateşkes önerisine ilk tepkilerinin olumlu olduğunu hatırlatan Kirby, hem İsrail'in hem de Hamas'ın bu anlaşma etrafında uzlaşmasının ve bir an önce 6 haftalık geçici ateşkes sürecinin başlamasının önemine işaret etti.

"Şu anda top Hamas'ın sahasında, perşembe gecesi öneri kendilerine yazılı olarak iletildi. Bunu kabul etmeliler. Bu öneri, Gazze halkı için de İsrail halkı için de olumlu, şimdi artık ilerlemeleri gerekiyor." diyen Kirby, Hamas'ın teklifi kabul etmesini umduklarını, sonrasında taraflar arasında yapılacak müzakerelerle kalıcı ateşkese giden yolun açılabileceğini belirtti.

Netanyahu, öneride boşlukların olduğunu savunmuştu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın açıkladığı taslakla ilgili, esir takası ve ateşkes teklifinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söylemişti.

Netanyahu, Meclisin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşlukların" olduğunu öne sürmüştü.

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