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Dünya

ABD: İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

ABD yönetimi, İsrail’in Lübnan'da ABD yapımı beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz." açıklamasında bulundu.

Hakan Çopur  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
ABD: İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Kirby, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.

Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız." şeklinde konuştu.

Kirby, başka ülke ordularına "aydınlatma" ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti.

İsrail'in beyaz fosfor kullanımı

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.

Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

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