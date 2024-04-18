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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 'nde ‘’Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı’'nda konuşuyor
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Dünya

ABD, İsrail'i UNRWA çalışanlarının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını araştırmaya çağırdı

ABD, İsrail tarafından gözaltına alınan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin "kötü muameleye" maruz kaldığı iddialarının araştırılması çağrısı yaptı.

Nuri Aydın  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
ABD, İsrail'i UNRWA çalışanlarının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını araştırmaya çağırdı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, İsrail tarafından gözaltına alınan bazı UNRWA personelinin "kötü muameleye" maruz bırakaldığı yönündeki iddialara değindi.

Patel, İsrail makamlarına iddiaları araştırmaları çağrısı yaparak "Bu raporlardan derin endişe duyuyoruz ve bu iddialara ilişkin tam bir soruşturma yapılması gerektiği konusunda İsrailli ortaklarımıza baskı yapmaya ve onlarla doğrudan temas kurmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin iki devletli çözüme desteği sürüyor

Patel, günlük basın brifinginde AA muhabirinin "İki devletli bir çözümü destekliyorsunuz ama aynı zamanda Filistin'in BM üyeliğine de karşı çıkıyorsunuz gibi görünüyor. Bunun çelişkili olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bunların çelişkili olduğunu hiç düşünmüyorum. Güvenlik Konseyindeki ortaklarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. İki devletli çözüme olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve kapsamlı ve kalıcı bir barışa giden tek yolun taraflar arasında doğrudan müzakerelerden geçtiğini düşünmeye devam ediyoruz ve ileriye dönük en iyi yolun bu olduğunu düşünüyoruz."

Patel, ABD'nin iki devletli çözümden bahsetme şeklinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak "Filistin halkı için 1967 sınırlarıyla belirlenmiş bir Filistin devleti ve tabii ki toprak takası konusunda karşılıklı mutabakata varılmış ve Kudüs'ün statüsünün nihai müzakere konusu olduğu bir İsrail devletinden bahsediyoruz." diye konuştu.

İsrail güçlerinin gözaltındaki Filistinlilere kötü muamele yaptığı iddiası

UNRWA, 16 Nisan'da, Kasım 2023'ten 4 Nisan'a kadar İsrail güçleri tarafından bazı personelinin de aralarında olduğu, gözaltında tutulan Filistinlilere kötü muamele yapıldığına dair bildirimler aldığını açıklamıştı.

İddialara dair, İsrail tarafından serbest bırakılan gözaltındaki Filistinlilerin ifadelerine dayanan rapor hazırlanmıştı.

UNRWA'nın raporunda, "Bu muamelelerin arasında yiyecek, su ya da tuvalete erişimi olmaksızın saatlerce molozların üzerinde ince bir şilte üzerinde yatmak zorunda bırakılırken dayak yemek, bacaklarının ve ellerinin plastik bağlarla bağlanması da vardı. Bazı tutuklular zorla kafeslere konulduklarını ve köpeklerin saldırısına uğradıklarını bildirdiler. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu serbest bırakılan bazı tutukluların vücudunda köpek ısırığı yaraları vardı." ifadelerine yer verilmişti.

Raporda, "Gözaltına alınanlar, istenen bilgileri vermemeleri halinde uzun süreli gözaltı, yaralanma veya aile üyelerinin öldürülmesiyle tehdit edildi." bilgisi paylaşılmıştı.

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