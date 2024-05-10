Dolar
32.23
Euro
34.73
Altın
2,369.41
ETH/USDT
2,896.00
BTC/USDT
60,658.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin "tek çözüm" olduğu kararını yineledi

BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, tek yolun "İsrail ile Filistin yönetimi arasında doğrudan müzakere" olduğu görüşünü tekrarladı.

Mücahit Oktay  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin "tek çözüm" olduğu kararını yineledi

New York

Wood, New York'taki Genel Kurul toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili oylama sonrasında konuştu.

Filistin hakkındaki tasarıyı desteklemediklerini belirten Wood, gerekçe olarak,"ABD'nin görüşü, Filistin halkı için devlet olma ve BM üyeliğine giden en hızlı yolun, ABD ve diğer ortakların desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasında doğrudan müzakereler yoluyla olduğu yönündedir." ifadelerine yer verdi.

Wood, "Başkan (Joe) Biden, bölgede sürdürülebilir barışın ancak İsrailliler ve Filistinlilerin eşit özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri, İsrail'in güvenliğinin garanti edildiği iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini açıkça ifade etti." dedi.

ABD'li diplomat, İsrail'in "demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğini ve Filistinlilerin barış içinde ve kendi devletlerinde onurlu bir şekilde yaşamalarını" garanti edecek başka bir yolun olmadığını vurguladı.

"Oyumuz, Filistin devletine karşı olduğumuz anlamına gelmiyor." diyen Wood, ABD'nin, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmemesi gerektiğini ve Gazze'nin küçültülmemesi gerektiğini" dile getirdiğini kaydetti.

Rusya, İsrail ve Filistin'in "eşit düzeyde" olması gerektiğini vurguladı

Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin oylanması için toplanan Genel Kurul'da konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Filistin'e tam desteğini ortaya koyarken "eşitlik" vurgusu yaptı.

Söz konusu oylamadan hemen önce konuşan Nebenzia, 7 Ekim'den bu yana "İsrail'in askeri operasyonlarında, Gazze'de 35 binden fazla insanın öldüğünü, 78 bin sivilin yaralandığını" hatırlattı.

Nebenzia, "Bu korkunç derecede trajik istatistiğin modern tarihte karşılaştırılabilecek hiçbir yanı yoktur. Bu sürecin sonucu, uluslararası toplumun onayladığı iki devlet formülünün İsrail ve Filistin'de uygulanması olmalıdır." dedi.

Rus Büyükelçi, "Bu diyaloğun başarıya ulaşması için İsrail ve Filistin'in Güvenlik Konseyi kararlarıyla eşit düzeyde olması gerekiyor." diye ekledi.

Vassily Nebenzia, "Filistin halkının egemen ve birleşik devlet olma yönündeki isteklerine ilişkin tarihi adaletsizliği düzeltmek bizim ortak görevimizdir." sözlerine yer vererek, bunun, "1948'de BM'de kabul edilmiş olması gereken bir husus" olduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kadıköy'de sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesine tepki gösterdi
Bakan Yerlikaya, teleferik kazasındaki kurtarma operasyonunda görev alan personeli kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde arazide derin çatlaklar ortaya çıktı

Benzer haberler

ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin "tek çözüm" olduğu kararını yineledi

ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin "tek çözüm" olduğu kararını yineledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet