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Dünya

ABD, İran'ı Trump'a saldırması halinde "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyardı

ABD, yıllardır İran'ın eski Başkan Donald Trump'a yönelik tehditlerini "yakından" takip ettiğini belirterek, Tahran'ın herhangi bir ABD vatandaşına saldırması halinde "ciddi sonuçlar" doğacağı uyarısında bulundu.

Nuri Aydın  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
ABD, İran'ı Trump'a saldırması halinde "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyardı

İstanbul

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, tehditlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada. "Bunu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak görüyor ve İran'ı bu küstah tehditlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savett, açıklamasında, İran'ın, ABD'ye hizmet etmeye devam edenler ya da daha önce hizmet etmiş olanlar da dahil herhangi bir vatandaşa saldırması halinde, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Tehditlerle ilgili kurumların Trump'ın güvenlik birimlerine sürekli ve hızlı şekilde gerekli bilgileri ulaştırdığını vurgulayan Savett, Başkan Joe Biden'ın gizli servise eski Başkan'a yönelik bu tehditleri ele almak için gereken her türlü kaynak, kabiliyet ve koruyucu önlemi alması gerektiği yönündeki direktifini yinelediğini aktardı.

Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi ise öldürülmüştü.

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