Dolar
43.52
Euro
51.41
Altın
4,957.55
ETH/USDT
2,160.70
BTC/USDT
73,546.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD-İran görüşmeleri 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve bir Beyaz Saray yetkilisinden gelen açıklamalara göre, ABD-İran nükleer görüşmeleri cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak.

Ahmet Dursun, Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
ABD-İran görüşmeleri 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak

Ankara/Washington

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD tarafından ise bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı yanıt verdi.

ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.

AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD-İran görüşmeleri 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak

ABD-İran görüşmeleri 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak

Trump, İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğunu belirtirken netice konusunda umut vermedi

Azerbaycan, topraklarının İran'a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet